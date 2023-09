Valbiotis publie son rapport financier pour le premier semestre 2023 et confirme sa feuille de route stratégique

• Un semestre marqué sur le plan clinique par le large succès de l’étude de Phase II/III REVERSE-IT sur TOTUM•63, ainsi que par la poursuite du développement des autres substances actives du portefeuille ;



• La structuration de la Société progresse en vue, notamment, du lancement commercial direct en France de TOTUM•070 au premier semestre 2024 ;



• Une trésorerie de 13,7 M€ au 30 juin 2023, qui assure à Valbiotis une visibilité financière jusqu’au quatrième trimestre 2024 (horizon qui tient compte du paiement forfaitaire de 4 millions de francs suisses de Nestlé Health Science, encaissable au dernier semestre 2023).





La Rochelle, le 28 septembre 2023 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement, à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce ses résultats au titre du premier semestre 2023 et revient sur les avancées réalisées depuis le début de l’année en termes de développement clinique, de structuration de la Société, et de Business Development.