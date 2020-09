VALBIOTIS publie ses résultats semestriels 2020 et fait le point sur le partenariat avec Nestlé Health Science, la solide visibilité financière et les avancées prometteuses de son pipeline

o TOTUM-63, prédiabète :

- Signature d'un partenariat stratégique avec Nestlé Health Science ;

- Lancement de REVERSE-IT, dernière phase du développement clinique, et inclusion du premier patient ;

- Versements cumulés depuis la signature du partenariat : 8 M CHF.



o TOTUM-070, réduction de l'hypercholestérolémie LDL (« mauvais cholestérol ») :

- Lancement de l'étude clinique de Phase II sur le second semestre 2020 ;

- Obtention des brevets américains et européens.



o TOTUM-854, réduction de la pression artérielle, et TOTUM-448, réduction de la stéatose hépatique :

- Programme de développement clinique en cours de définition.



o Une situation financière sécurisée :

- Une trésorerie de 10,9 M€ au 30 juin 2020, n'incluant pas l'ensemble des financements obtenus depuis cette date soit près de 8M€ (3 M CHF de paiement d'étape de Nestlé Health Science, 3 M€ de PGE et le produit de l'augmentation de capital réalisée auprès d'AMIRAL GESTION d'un montant de 2 M€) permettant une visibilité financière jusqu'au S1 2022, hors de potentiels revenus complémentaires.