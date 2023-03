Valbiotis publie ses résultats annuels 2022 et fait le point sur sa feuille de route stratégique

• Une trésorerie de plus de 20 M€ à fin 2022, qui assure à la Société une visibilité financière jusqu’à la fin du premier semestre 2024 ;



• Un exercice décisif au plan clinique avec les résultats de l’étude de Phase II/III REVERSE-IT sur TOTUM•63, attendus avant la fin du premier semestre 2023 ;



• La poursuite de la structuration de la Société en vue des premiers lancements commerciaux début 2024, en propre en France et via des partenariats à l’international.



La Rochelle, le 15 mars 2023 (17h40 CET) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement, à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce ses résultats au titre de l’exercice 2022 et revient sur son actualité clinique, scientifique et ses récentes avancées stratégiques.