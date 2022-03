Valbiotis publie ses résultats annuels 2021

• Une trésorerie de près de 22 M€ (hors potentiels revenus complémentaires) à fin décembre 2021 qui sécurise l’exécution de la feuille de route stratégique jusqu’au premier semestre 2024 ;



• 2021 : de nouvelles étapes franchies dans le plan de marche ;



• 2022 : une année décisive avec la finalisation de plusieurs études cliniques dans les indications majeures du portefeuille qui devraient ouvrir la voie à de futures commercialisations.



La Rochelle, le 15 mars 2022 (17h40 CET) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce ses résultats au titre de l’exercice 2021 et fait un point sur les avancées récentes.