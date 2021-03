VALBIOTIS PUBLIE SES RÉSULTATS ANNUELS 2020

Faits marquants et résultats 2020



o Signature d'un partenariat stratégique global avec Nestlé Health Science pour le développement et la commercialisation de TOTUM-63, substance active issue du végétal ayant cliniquement démontré des bénéfices métaboliques chez les prédiabétiques.

o Lancement de l'étude clinique pivotale internationale de Phase II/III REVERSE-IT avec TOTUM-63, pour la réduction des facteurs de risque du diabète de type 2.

o Nouvelles étapes clés franchies pour TOTUM-070, substance active issue du végétal pour la réduction du LDL cholestérol, facteur de risque des maladies cardiovasculaires.

o Trésorerie de 14,6 M€ au 31 décembre 2020.



Points sur les événements post clôture et perspectives



o Des jalons importants attendus dans le développement de TOTUM-070 (réduction du taux sanguin de LDL cholestérol).

o Des avancées en vue sur TOTUM-854, substance active issue du végétal pour la rédaction de la pression artérielle, facteur de risque des maladies cardiovasculaires.





La Rochelle, le 17 mars 2021 (17h40 CET) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce ses résultats au titre de l'exercice 2020 et fait un point sur les avancées récentes.