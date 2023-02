Valbiotis publie sa Lettre aux actionnaires et son calendrier financier 2023

La Rochelle, le 23 février 2023 (17h40 CET) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, publie aujourd’hui sa Lettre aux actionnaires 2023 incluant son calendrier financier 2023.



Au sommaire de cette nouvelle édition :

• Le message adressé par Sébastien PELTIER, CEO et co-fondateur de Valbiotis, aux actionnaires, précieux soutiens à l’heure de l’accélération stratégique engagée ;

• Une synthèse des prochaines étapes clés : les résultats de l’étude clinique de Phase II/III REVERSE-IT sur TOTUM•63 dans le prédiabète, la signature de partenariats de licence et/ou de distribution avec des acteurs majeurs mondiaux ou régionaux de la nutrition et de la santé, à l’international pour TOTUM•070 (LDL cholestérol) et la commercialisation en propre en France ;

• Des éclairages sur : le marché du complément alimentaire, le positionnement de TOTUM•070, les avancées en matière de RSE, le programme de R&D sur les micro-algues ;

• Les caractéristiques boursières de l’action Valbiotis.



Valbiotis annonce, par ailleurs, son calendrier financier pour l’année 2023 :

• 15 mars : publication du Rapport annuel 2022 ;

• 2 mai : Assemblée générale annuelle (les modalités de participation seront précisées ultérieurement) ;

• 28 septembre : publication du Rapport semestriel 2023.