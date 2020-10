o TOTUM-070 est notamment développé pour les personnes hypercholestérolémiques non traitées, avec un taux de LDL-cholestérol jusqu'à 190 mg/dL associé à un risque cardiovasculaire global modéré. Il répond à un besoin médical non-couvert pour cette population ;



o Un potentiel élevé pour TOTUM-070 sur le marché des produits non-médicamenteux contre le LDL-cholestérol, estimé à 1,2 milliard d'euros (USA + top 5 Europe) ;



o L'étude clinique HEART sur TOTUM-070, une Phase II randomisée et contrôlée contre placebo en double aveugle, vient d'être initiée conformément au plan de marche, avec le dépôt du protocole de l'étude aux autorités de santé françaises.



La Rochelle, le 27 octobre 2020 (17h40 CET) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, présente le marché visé pour sa substance active TOTUM-070, pour la prise en charge de l'hypercholestérolémie-LDL légère à modérée et non traitée. L'étude clinique de Phase II est initiée et débutera dès réception des autorisations de l'Agence nationale pour la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et du Comité de protection des personnes (CPP).