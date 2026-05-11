Valbiotis poursuit son déploiement en Asie
Création par la coentreprise chinoise d’une filiale à Singapour
pour ouvrir plusieurs marchés asiatiques clés
avec l’objectif de devenir la référence en Asie en matière de
prévention des déséquilibres cardiométaboliques par des
solutions naturelles, efficaces et cliniquement testées
La Rochelle, le lundi 11 mai 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME),
laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires
scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce la création par sa
coentreprise chinoise, Hangzhou Valbiotis Life Health Technology, d’une filiale à Singapour. Cette
implantation marque une première étape clé dans le déploiement en Asie de la coentreprise, en dehors de
la Chine et de Hong Kong où elle est déjà opérationnelle.
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