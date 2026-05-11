Valbiotis poursuit son déploiement en Asie

Création par la coentreprise chinoise d’une filiale à Singapour

pour ouvrir plusieurs marchés asiatiques clés

avec l’objectif de devenir la référence en Asie en matière de

prévention des déséquilibres cardiométaboliques par des

solutions naturelles, efficaces et cliniquement testées

La Rochelle, le lundi 11 mai 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME),

laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires

scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce la création par sa

coentreprise chinoise, Hangzhou Valbiotis Life Health Technology, d’une filiale à Singapour. Cette

implantation marque une première étape clé dans le déploiement en Asie de la coentreprise, en dehors de

la Chine et de Hong Kong où elle est déjà opérationnelle.