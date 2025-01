Valbiotis: 'large succès' d'une étude de phase II/III information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce le large succès d'une étude de Phase II/III sur Lipridriveâ (substance active de Valbiotisâ Pro Cholestérol).



Menée sur 180 sujets présentant une hypercholestérolémie légère à modérée, cette étude internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo, valide l'efficacité de Lipridriveâ à une dose de 5 g par jour sur le critère principal de diminution du LDL cholestérol après 3 mois de supplémentation.



Au terme de l'ensemble des analyses, les résultats complets de l'étude HEART II seront soumis pour présentation dans les congrès internationaux et dans des revues internationales à comité de lecture.







