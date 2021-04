Valbiotis lance une augmentation de capital par placement privé

Lancement d'une augmentation de capital en numéraire via la construction accélérée d'un livre d'ordres pour un montant d'environ 12 millions d'euros.



La Rochelle, le 14 avril 2021 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 - ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital dans le cadre d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant d'environ 12 millions d'euros. Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, sera exclusivement réservée à des investisseurs qualifiés, tels que visés au point (e) de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017.



Raisons de l'offre

Le produit net de l'augmentation de capital est destiné principalement au financement de l'accélération du développement de TOTUMo854 (prévention de l'hypertension artérielle), avec le lancement dès la fin de cette année de trois études cliniques dont une étude clinique de Phase II/III, préalable à une demande d'allégation santé. La commercialisation de TOTUMo854 pourrait ainsi intervenir à l'issue de cette étude, soit jusqu'à 3 ans d'avance par rapport au plan initial, en partenariat avec un acteur majeur de la santé.