VALBIOTIS intègre l'indice EnterNext© PEA-PME 150 d'Euronext Paris

La Rochelle, le 5 octobre 2020 (7h35 CEST) - VALBIOTIS (Euronext : ALVAL),

entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce avoir rejoint l'indice EnterNext© PEA-PME 150 à compter de la séance de Bourse du 1er octobre 2020.



L'indice EnterNext© PEA-PME 150 est un indice de référence boursier représentatif des actions françaises éligibles au PEA-PME. Plus large que le CAC PME, EnterNext©

PEA-PME 150 est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides.



Jocelyn PINEAU, Directeur Administratif et Financier, membre du Directoire de VALBIOTIS, déclare : « Nous sommes fiers d'intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150 qui valorise les valeurs moyennes françaises les plus liquides. Cette entrée récompense ainsi l'intérêt croissant des investisseurs pour notre valeur, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Moins de quatre ans après notre introduction en Bourse, c'est un vrai motif de satisfaction et un encouragement à poursuivre nos efforts constants de communication au marché sur l'avancée de notre plan de marche et l'exécution de notre stratégie. »