Valbiotis fait le point sur ses avancées et publie son rapport financier pour le premier semestre 2022

• Une trésorerie de 15,4 M€ au 30 juin 2022.

• Une visibilité financière jusqu’au dernier trimestre 2023, hors potentiels revenus complémentaires.

• La poursuite de l’exécution de la feuille de route stratégique et opérationnelle tournée vers les commercialisations futures.



La Rochelle, le 15 septembre 2022 (07h35 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce ses résultats au titre du premier semestre 2022 et fait un point sur ses développements depuis le début de l’année.