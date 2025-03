Valbiotis dévoile ses comptes annuels et confirme ses ambitions stratégiques et financières

La Rochelle, le 3 mars 2025 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires scientifiquement validés pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires et pour une santé optimale au quotidien, annonce ses résultats au titre de l’exercice 2024 et confirme sa feuille de route stratégique et financière à horizon 2030.















Événements marquants de 2024 et début 2025



Une transformation matérialisée par un 1er lancement commercial réussi

En 2024, Valbiotis a opéré sa transformation de société R&D en entreprise commerciale entièrement focalisée sur la génération de chiffre d’affaires, adossé à des compléments santé naturel cliniquement testés. Cette évolution s’est matérialisée par une première mise sur le marché réussie en mai dernier, avec le lancement en France de Valbiotis®PRO Cholestérol (basé sur la substance active Lipidrive®). À la suite de l’arrêt du partenariat avec Nestlé Health Science en juin, Valbiotis a accéléré sa structuration et le redimensionnement de son organisation ; la part des effectifs dédiés au commerce, marketing et communication atteint ainsi 50% à fin 2024 (Vs. 11% fin 2023), intégrant notamment une force de vente de 16 Attachés à la promotion médicale (APM).