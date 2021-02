VALBIOTIS autorisée à lancer l'étude clinique multicentrique de Phase II HEART avec TOTUM-070, pour la réduction du taux de LDL-cholestérol sanguin

o L'avis favorable du CPP (Comité de Protection des Personnes) et l'autorisation de l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) permettent le lancement opérationnel de l'étude HEART.

o L'étude HEART sera conduite sous l'expertise scientifique de Jean-Marie BARD, Professeur des Universités et Praticien Hospitalier au CHU de Nantes.

o Cette étude randomisée, en double-aveugle contre placebo, inclura 120 personnes présentant une hypercholestérolémie-LDL légère à modérée non traitée. Son critère principal sera la réduction du taux sanguin de LDL-cholestérol facteur de risque cardiovasculaire.

o La première visite du premier patient de l'étude fera l'objet d'une prochaine communication.



La Rochelle, le 15 février 2021 (17h40 CET) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce avoir reçu l'avis favorable du CPP et l'autorisation de l'ANSM de lancer l'étude clinique multicentrique de Phase II HEART avec TOTUM-070, pour la réduction du taux de LDL-cholestérol sanguin, facteur de risque des maladies cardiovasculaires.