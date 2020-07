VALBIOTIS annonce une position de trésorerie de 10,9 M d'euros au 30 juin 2020

Près de 8 M€ de ressources additionnelles déjà sécurisées :

o 3 M CHF issus du premier paiement d'étape de Nestlé Health Science, encaissable en septembre

o 2 M€ levés auprès d'AMIRAL GESTION, dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée sous forme de placement privé avec surcote de 5,4%

o 3 M€ de PGE (Prêt Garanti par l'État), financement non dilutif de 3 M€ de Bpifrance, BNP Paribas et Société Générale



La Rochelle, le 28 juillet 2020 (7h35 CEST) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA/PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce aujourd'hui le renforcement de sa position de trésorerie avec près de 8 M€ de ressources additionnelles déjà sécurisées.

Au 30 juin 2020, VALBIOTIS disposait d'une trésorerie de 10 913 K€ (donnée non auditée), contre 8 033 K€ au 31 décembre 2019.