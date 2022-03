Valbiotis annonce une évolution prochaine de son Directoire

• Départ programmé au 30 juin 2022 de Jocelyn PINEAU, Directeur Administratif et Financier et membre du Directoire.

• Recrutement d’un nouveau Directeur Administratif et Financier expérimenté pour accompagner le développement de Valbiotis en tant qu’acteur innovant dans la nutrition santé.



La Rochelle, le 3 mars 2022 (18h00 CET) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce une évolution prochaine de son Directoire.

Le départ de Jocelyn PINEAU, actuel Directeur Administratif et Financier et membre du Directoire, interviendra le 30 juin 2022. Jusqu’à cette date, Jocelyn PINEAU continuera à exercer son mandat social et à assurer ses fonctions opérationnelles. Il assurera également la transition avec son successeur.



Le Conseil de Surveillance, réuni le 3 mars 2022, a validé cette évolution. La recherche d’un nouveau Directeur Administratif et Financier a d’ores et déjà été lancée afin d’accompagner les rendez-vous importants déjà programmés pour les prochains mois, avec, en particulier, plusieurs résultats cliniques attendus cette année qui devraient ouvrir la voie à de futures commercialisations (cf. communiqué du 6 janvier 2022).