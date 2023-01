Valbiotis annonce sa feuille de route pour 2023 : une année charnière dans l'exécution de la stratégie clinique, industrielle et commerciale

• Un exercice décisif sur le plan clinique avec les résultats attendus au premier semestre 2023 de l’étude internationale de Phase II/III REVERSE-IT sur TOTUM•63, substance active issue du végétal ayant déjà démontré des bénéfices métaboliques chez les prédiabétiques dans une étude clinique précédente ;



• Montée en puissance des opérations industrielles et commerciales dans la perspective de la livraison des premiers lots commerciaux pour l’approvisionnement de Nestlé Health Science en TOTUM•63 et de la mise sur le marché de TOTUM•070 (hypercholestérolémie LDL) en France au premier semestre 2024 ;



• Intensification des activités de Business development pour la signature attendue d’un partenariat de licence et/ou de distribution pour TOTUM•070 à l’international.



La Rochelle, le 10 janvier 2023 (07h35 CET) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce sa feuille de route pour 2023. Une année qui s’annonce riche en avancées stratégiques, avec la fin du développement clinique de TOTUM•63 (prédiabète), l’objectif d’une signature d’un accord de licence et/ou de distribution sur TOTUM•070 (hypercholestérolémie LDL), et la préparation des lancements commerciaux à horizon 2024 pour ces deux substances actives.