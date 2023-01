Valbiotis annonce les résultats positifs de l’étude clinique de biodisponibilité et de mode d’action de TOTUM•854, contre l’hypertension artérielle

• TOTUM•854 protège les cellules humaines de la paroi vasculaire, notamment contre l’inflammation et le stress oxydant, un levier clé contre l’aggravation de l’hypertension artérielle.



• TOTUM•854 réduit également l’activité de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I (ACE1), un des principaux modes d’action connus pour réduire la pression artérielle.



• L’étude de biodisponibilité valide en outre la présence de 10 métabolites d’intérêt dans le sérum humain après la prise orale de 3,7 g de TOTUM•854, soit la dose clinique journalière utilisée dans l’étude clinique de Phase II/III INSIGHT.



• En ligne avec les données précliniques, ces résultats très solides confirment le potentiel de TOTUM•854 contre l’hypertension artérielle légère à modérée chez l’humain et sont prometteuses pour la fin du développement clinique.



• Dans la perspective de la mise sur le marché de TOTUM•854, Valbiotis vise la signature de partenariats à l’international et commercialisera en propre sur le marché français ; le marché de l’hypertension artérielle légère à modérée concerne aujourd’hui 123 millions d’adultes aux États-Unis et en Europe .