Valbiotis annonce le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du DPS et mise en œuvre d’un délai de priorité d’un montant brut de 15,0 M€ sécurisée par des engagements à hauteur de 91,7% de son montant brut

La Rochelle, le 11 décembre 2023 (21h00 CET) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise à dimension commerciale, spécialisée dans les compléments alimentaires, engagée dans l’innovation scientifique pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et mise en œuvre d’un délai de priorité au profit des actionnaires actuels d’un montant de 15,0 M€ par l’émission de 3 363 229 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,46 € représentant une décote faciale de 20,1% par rapport au cours de clôture du 8 décembre 2023 (5,58 €), et une décote de 16,5% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 5 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission par le Directoire (5,34 €).