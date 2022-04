Valbiotis annonce la tenue de son Assemblée générale mixte des actionnaires le 5 mai 2022

La Rochelle, le 19 avril 2022 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce la tenue de son Assemblée générale mixte des actionnaires le 5 mai 2022 et les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires.



L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra à :

l’Espace ENCAN –Quai Louis Prunier –17000 La Rochelle

le 5 mai 2022 à 17 heures.



Pour assister à l’Assemblée générale, il est indispensable d’être en possession d’une carte d’admission et d’une pièce d’identité.



L’avis préalable de réunion a été mis en ligne sur le site internet de la Société et publié au

Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » (https://www.journal-officiel.gouv.fr)

le 28 mars 2022, bulletin N°37.



L’avis de convocation comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions définitifs ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale a été mis en ligne sur le site internet de la Société et publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » (https://www.journal-officiel.gouv.fr) le 15 avril 2022, bulletin N°45.