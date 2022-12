Valbiotis annonce la signature d’un partenariat de recherche dans le microbiote intestinal avec l’Unité MEDIS de l’Université Clermont Auvergne

• Le projet de recherche MIMETiv , qui portera sur les substances actives TOTUM•070 et TOTUM•448 développées par Valbiotis, sera mené par un laboratoire commun, en partie financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) à hauteur de 363 000 €.



• Ces travaux permettront de développer d’ici 2024 le modèle du tractus digestif supérieur humain le plus complet au monde, intégrant en particulier le microbiote de l’intestin grêle.



• Les résultats attendus soutiendront les stratégies non médicamenteuses contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires développées par Valbiotis, notamment les substances actives végétales TOTUM•070 et TOTUM•448.



• Le projet MIMETiv fournira des données exclusives sur les métabolites, la biodisponibilité, le mode d’action au niveau intestinal et les effets sur le microbiote humain de ces deux substances actives.