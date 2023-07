Valbiotis annonce la nomination de Charlotte JEZEQUEL en tant que Directrice des Relations Humaines et son intégration au sein du Comité Exécutif

• Forte d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans des fonctions RH généralistes au sein de grands groupes internationaux, Charlotte JEZEQUEL a bâti sa carrière autour de valeurs humaines et de convictions RSE affirmées.

• Elle apporte une expérience, une vision et un leadership précieux pour accompagner la transformation et la structuration de Valbiotis, biotech en transition qui entrera très prochainement en phase de commercialisation.

• Son rôle sera de définir une politique RH de business partner au service de la croissance, de la réalisation des ambitions stratégiques, de la gestion des talents et de la RSE.



La Rochelle, le 3 juillet 2023 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce la nomination de Charlotte JEZEQUEL en tant que Directrice des Relations Humaines et son intégration au sein du Comité Exécutif.



Charlotte JEZEQUEL a rejoint les équipes de Valbiotis en tant que Directrice des Relations Humaines, le 13 mars dernier, avec comme objectif d'accompagner la Société dans sa transition vers une nouvelle dimension commerciale. Son arrivée est d’une importance capitale dans cette phase d’expansion de Valbiotis.