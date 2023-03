Valbiotis annonce la dernière visite du dernier patient de l’étude de Phase II/III REVERSE-IT sur TOTUM•63, en partenariat avec Nestlé Health Science

• Le dernier patient inclus dans l’étude a réalisé la dernière visite de suivi prévue par le protocole.



• Les premiers résultats de l’étude seront communiqués avant la fin du premier semestre 2023, après le gel de la base de données et le travail d’analyse statistique.



• Cette étude internationale et multicentrique de Phase II/III évalue l’efficacité de TOTUM•63, substance active d’origine végétale, dans une population présentant une altération du métabolisme du glucose, du prédiabète au diabète de type 2 non traité (stade précoce).



• Son objectif principal est la réduction de la glycémie à jeun après 24 semaines de supplémentation par une dose journalière de 5 g de TOTUM•63, en 3 prises quotidiennes, par rapport au placebo.



• L’étude REVERSE-IT a été co-conçue par Nestlé Health Science et Valbiotis, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux entreprises sur TOTUM•63 ; à ce titre, les résultats de l’étude sont associés à des paiements d’étapes de la part de Nestlé Health Science.