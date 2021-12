Valbiotis annonce avoir soumis aux autorités compétentes les trois protocoles cliniques pour TOTUM-854 indiqué dans la réduction de la pression artérielle et présente son plan de développement clinique complet

• L’étude clinique INSIGHT, étude pivotale de Phase II/III internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo sera menée avec une dose de 3,7 g/jour de TOTUM-854 sur 400 volontaires ;

• L’étude clinique INSIGHT 2, étude de Phase II/III internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo sera menée avec une dose de 2,6 g/jour de TOTUM-854 sur 400 volontaires ;

• L’étude clinique de biodisponibilité et de mode d’action sur TOTUM-854 pour caractériser ses métabolites et identifier leurs effets sur des lignées cellulaires humaines sera menée en France sur 10 volontaires.