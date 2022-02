Valbiotis annonce avoir reçu les autorisations de lancer les deux études cliniques de Phase II/III INSIGHT et INSIGHT 2, dernière étape du développement de TOTUM•854 pour la réduction de la pression artérielle

• Ces autorisations permettent le lancement simultané de ces études à l’international, le recrutement devrait s’achever au premier semestre 2023.



• Les études INSIGHT et INSIGHT 2, randomisées et contrôlées contre placebo, doivent inclure un total de 800 volontaires avec une élévation légère à modérée de la pression artérielle, soit 400 volontaires dans chaque étude.



• Elles testeront respectivement l’effet d’une dose journalière de 3,7 g et 2,6 g de TOTUM•854 pendant 3 mois, avec comme critère principal la réduction de la pression artérielle systolique.



• La substance active innovante TOTUM•854 entre dans la dernière étape de son développement pour la prise en charge des stades précoces de l’hypertension artérielle, l’un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire dans le monde.



La Rochelle, le 17 février 2022 (7h35 CET) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce avoir reçu les autorisations pour lancer les deux études cliniques multicentriques internationales de Phase II/III INSIGHT et INSIGHT 2 sur TOTUM•854, pour la réduction de la pression artérielle. Ces deux études doivent inclure 800 volontaires avec une élévation légère à modérée de la pression artérielle, facteur de risque des maladies cardiovasculaires, soit 400 volontaires dans chacune des études.