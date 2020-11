Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vaccin antiCOVID-La commission européenne s'entend avec Moderna Reuters • 24/11/2020 à 12:37









BRUXELLES, 24 novembre (Reuters) - La Commission européenne a conclu un accord avec Moderna MRNA.O pour la fourniture de son vaccin contre le COVID-19, a annoncé mardi un responsable européen interrogé par Reuters. Le laboratoire a annoncé la semaine dernière que son candidat vaccin était efficace à 94,5%, sur la base de données provisoires issues d'essais cliniques avancés. (Francesco Guarascio, version française Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +3.50%