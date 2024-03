Uzès Gestion lance un fonds actions dédiés à la biodiversité

En outre, Uzès Biodiversité reverse une partie de ses frais de gestion au profit du programme "Engageons-nous pour la biodiversité" porté par le fonds de dotation "Play for Nature".

(AOF) - Uzès Gestion a annoncé le lancement du fonds Prestige Luxembourg Uzès Biodiversité, ouvert à la souscription mercredi 20 mars 2024. Ce nouveau fonds cible les sociétés qui s’engagent et apportent des solutions en faveur de la préservation de la biodiversité. La politique de gestion d'Uzès Biodiversité est d’investir dans toutes les tailles de capitalisation sans contraintes géographiques. L’indice de référence est le MSCI AC World.

