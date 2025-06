Uzès Gestion fait l'acquisition de Trecento AM

(AOF) - Uzès Gestion, société de gestion de la Financière d’Uzès, annonce le rachat de Trecento AM, une société de gestion entrepreneuriale et indépendante fondée en 2011. Les encours sous gestion de la société dépassent désormais 700 millions d’euros. Avec cette acquisition, Uzès Gestion consolide ainsi sa présence auprès de ses partenaires historiques : conseillers en gestion de patrimoine, investisseurs institutionnels et entreprises. Elle renforce également sa gamme de fonds thématiques ainsi que son offre dédiée à l’épargne salariale.

Trecento AM propose des produits d'investissements axés sur des thématiques structurelles en croissance avec le fonds Trecento Santé ISR, investi en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la santé (biotechnologies, technologies médicales, etc.) et le fonds Trecento Robotique ISR, investi en actions internationales exposées au secteur de la robotique (équipementiers, fournisseurs de composants, traitements de données, logiciels).

Ces fonds viennent compléter la gamme proposée aux investisseurs d'Uzès Gestion qui comprend également deux autres fonds thématiques : Uzès Sport, lancé en 2021 et Uzès Biodiversité, lancé en 2024.