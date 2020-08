Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA/Winsconsin-L'adolescent auteur d'une fusillade inculpé de meurtre Reuters • 28/08/2020 à 02:28









28 août (Reuters) - Kyle Rittenhouse, un adolescent arrêté après la fusillade qui a fait deux morts et un blessé mardi soir en marge de manifestations contre les violences policières à Kenosha dans le Wisconsin, a été inculpé de six chefs d'accusation dont meurtre au premier degré, selon un document judiciaire communiqué jeudi. L'adolescent âgé de 17 ans a été placé en détention dans l'Illinois voisin, où il réside. Une audience est prévue vendredi concernant une demande d'extradition des autorités de Kenosha, ville de 100.000 habitants située au sud de Milwaukee au bord du lac Michigan. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de l'avocat commis d'office représentant Kyle Rittenhouse. Le chef d'accusation de meurtre intentionnel au premier degré est passible à lui seul d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Les accusations visant Rittenhouse ont été détaillées dans une plainte criminelle publiée par le greffe des tribunaux du comté de Kenosha. Il s'agit du premier document détaillant le dossier contre l'adolescent pour son rôle dans les violences survenues mardi soir, quand des membres de milices armés se sont opposés à des manifestants. Une vague de manifestations a éclaté à Kenosha après qu'un homme noir de 29 ans, Jacob Blake, a été visé dans le dos par des tirs d'un officier de police dimanche après-midi. (Nathan Layne; version française Jean Terzian)

