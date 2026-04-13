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USA : ventes de logements anciens un peu sous les attentes en mars
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 16:15

Les ventes de logements existants aux Etats-Unis se sont contractées de 3,6% en mars par rapport au mois précédent, pour s'établir à 3,98 millions en rythme annualisé, selon la National Association of Realtors, alors que le consensus les attendait à plus de 4 millions.

Par ailleurs, le stock total de logements prêts à la vente a augmenté de 3%, à 1,36 million, représentant 4,1 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel (contre 3,8 mois en février), et le prix médian des maisons vendues s'est établi à 408 800 USD, en progression de 1,4% sur un an.

"La croissance des prix signifie que le propriétaire typique a accumulé 128 100 USD de richesse immobilière au cours des six dernières années", souligne Lawrence Yun, l'économiste en chef de la NAR.

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