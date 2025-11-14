USA-Trump exempte de droits de douane de nombreuses denrées importées

Le président américain Donald Trump a signé vendredi un décret exemptant de droits de douane "réciproques" une vaste palette de denrées importées comme le boeuf, les tomates, le café ou les bananes, sur fond de mécontentement croissant des Américains face à la hausse du coût de la vie.

Ces mesures marquent un revirement de la part de Donald Trump, qui a toujours assuré que sa politique tarifaire n'alimentait pas l'inflation.

Elles interviennent après une série de succès électoraux engrangés par les démocrates le 4 novembre à l'issue d'une campagne axée notamment sur le caractère "abordable" ("affordability") des produits du quotidien.

Depuis, le président américain s'emploie à annoncer des mesures pour réduire le coût de la vie, tout en continuant à affirmer que la hausse des prix est due à la politique de son prédécesseur Joe Biden.

"L'Administration Trump admet enfin publiquement ce que nous savons tous depuis le départ : la guerre commerciale de Trump renchérit le coût de la vie pour les Américains", a déclaré le démocrate Richard Neal, président de la commission des voies et moyens à la Chambre des représentants. "Depuis la mise en place de ces taxes douanières, l'inflation a augmenté et l'industrie s'est contractée mois après mois."

Donald Trump a imposé en avril dernier des droits de douane "réciproques" de 10% à la plupart des pays du globe ainsi que des surtaxes ciblées en fonction de chaque Etat, utilisées comme levier pour négocier des accords commerciaux à l'avantage des Etats-Unis.

(Andrea Shalal et Costas Pitas, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)