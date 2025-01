USA: stocks des entreprises en hausse de 0,1% en novembre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 16:09









(CercleFinance.com) - Les stocks des entreprises ont moins augmenté que les ventes en novembre aux Etats-Unis, ce qui montre un ralentissement du rythme de restockage susceptible de peser sur l'activité économique.



Les stocks ont augmenté de 0,1%, à 2.588,2 milliards de dollars, après être ressortis stables au mois d'octobre, selon les chiffres publiés jeudi par le Département du Commerce.



Sachant que les stocks chez les concessionnaires automobiles ont baissé de 0,3%, la statistique hors automobiles - qui entre dans le calcul du produit intérieur brut - affiche une progression de 0,5%.



Au rythme actuel des ventes, il faut 1,37 mois aux entreprises américaines pour écouler leurs stocks, un chiffre identique à ceux d'octobre 2024 et novembre 2023.





