USA/Shutdown-Moins de vols aériens aux États-Unis avec la pénurie de contrôleurs

par David Shepardson

Les compagnies aériennes américaines s'efforçaient jeudi de réorganiser leurs plannings après que Washington a ordonné des réductions du nombre de vols dans certains des aéroports les plus fréquentés du pays, dernier épisode en date des perturbations causées par le "shutdown".

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a annoncé mercredi qu'il ordonnerait des réductions drastiques, invoquant des risques pour la sécurité du contrôle aérien liés à l'arrêt des services fédéraux.

La fermeture, désormais la plus longue de l'histoire des États-Unis, contraint quelque 13.000 contrôleurs aériens et 50.000 agents de sécurité à travailler sans rémunération. Des pénuries de personnel ont déjà provoqué des dizaines de milliers de retards de vols à l'échelle nationale, les compagnies aériennes estimant qu'au moins 3,2 millions de voyageurs ont été affectés.

Selon des sources industrielles citées par Reuters, une première vague de réductions, représentant environ 4% des vols programmés, devrait entrer en vigueur dès vendredi. Les coupes atteindront 5% samedi, 6% dimanche, et pourraient grimper jusqu'à 10% la semaine prochaine si la fermeture se poursuit.

"La situation est évolutive, mais nous pensons que l'impact est plus gérable qu'on ne le laisse entendre", a déclaré Tom Fitzgerald, analyste chez TD Cowen.

La plupart des actions de compagnies aériennes reculaient légèrement avant l'ouverture de Wall Street, à l'exception de Frontier Group ULCC.O , qui gagnait 1% après avoir publié mercredi des prévisions de bénéfices optimistes.

À moins d'une réouverture rapide des agences gouvernementales, ce plan drastique risque de bouleverser les projets de millions d'Américains se déplaçant pour Thanksgiving, illustrant l'un des effets les plus visibles de cette fermeture record.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) devrait publier formellement l'ordre de réduction des vols dans la journée.

Cette mesure vise à alléger la pression sur les contrôleurs, alors que la FAA accuse un déficit d'environ 3.500 employés, dont beaucoup travaillaient déjà en heures supplémentaires obligatoires et six jours par semaine avant même la fermeture.

(Rédigé par David Shepardson; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)