USA-Rupture d'une cuve chimique dans l'État de Washington, 11 personnes présumées mortes

L'implosion et la rupture d'un réservoir de produits chimiques survenues mardi dans l'État de Washington ont vraisemblablement provoqué la mort de 11 personnes, ont déclaré mercredi les autorités.

"Nous nous préparons à ce que ce soit la tragédie industrielle la plus meurtrière de l'histoire moderne de l'État de Washington", a déclaré le gouverneur de l'État de Washington,

Bob Ferguson, lors d'une conférence de presse.

Les autorités ont ajouté ne pas encore connaître la cause de l'implosion de la cuve de 3,4 millions de litres sur le site de Nippon Dynawave Packaging.

La cuve contenait de la "liqueur blanche" – une solution chimique d'hydroxyde de sodium et de sulfure de sodium utilisée dans la fabrication de la pâte à papier, qui peut provoquer de graves brûlures cutanées.

Lors de la conférence de presse, les autorités ont indiqué que des analyses avaient confirmé que la contamination s'était propagée dans le fleuve Columbia, précisant qu'une douzaine de carpes étaient mortes.

Dans le sud de la Californie, les autorités qui surveillaient un réservoir industriel en surchauffe contenant du méthacrylate de méthyle hautement inflammable ont précisé que l'usine GKN Aerospace de Garden Grove ne présentait plus de risque d'explosion.

L'ordre d'évacuation dans la zone autour de cette usine, qui avait contraint des milliers de personnes à quitter leurs domiciles, a été levé.

(Ismail Shakil, Daphne Psaledakis et Brad Brooks, version française Benoit Van Overstraeten)