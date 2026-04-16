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USA : repli surprise de la production industrielle en mars
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 15:23

Après une augmentation de 0,7% en février par rapport au mois précédent (révisée par rapport à l'estimation initiale qui était de 0,2%), la production industrielle américaine s'est repliée de 0,5% en mars, à comparer à une hausse de 0,1% attendue en consensus selon Jefferies.

Dans le détail, la production manufacturière proprement dite ne s'est tassée que de 0,1% en mars, tandis que celles du secteur minier et des utilities se sont contractées de 1,2% et de 2,3% respectivement.

Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine a diminué de 0,4 point à 75,7% en mars, un niveau inférieur de 3,7 points à sa moyenne de long terme (1972-2025).

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