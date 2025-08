USA: repli surprise de l'ISM manufacturier en juillet information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 16:15









(Zonebourse.com) - La contraction de l'activité du secteur manufacturier américain s'est accentuée au mois de juillet, montrent vendredi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice d'activité est ressorti à 48 le mois dernier après 49 en juin, là où les économistes attendaient en moyenne un indice en hausse à 49,5.



Il s'agit de son cinquième mois consécutif de contraction, après deux mois d'expansion de l'activité qui avaient eux-mêmes fait suite à 26 mois de décroissance du secteur, indique l'ISM.



La composante de l'emploi s'est repliée à 43,4 contre 45 le mois précédent, tandis que celle des nouvelles commandes s'est accrue à 47,1 contre 46,4 le mois d'avant.



Le sous-indice des prix payés a quant à lui reculé à 64,8 contre 69,7 en juin.



Juste avant l'ISM, S&P Global avait publié la version définitive de son enquête sur le secteur manufacturier pour le mois de juillet avec un indice PMI à 49,8 pour le mois écoulé après 52,9 en juin.



Dans les deux enquêtes, la barre des 50 points marque la différence entre croissance et contraction de l'activité.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.