USA : repli moins important que prévu des ventes de logements existants le mois dernier
information fournie par AOF 25/09/2025 à 17:06

(AOF) - Aux États-Unis, les ventes de logements existants se sont élevées à 4 millions d’unités au mois d’août, soit une légère baisse par rapport aux 4,01 millions enregistrées en juillet. Toutefois, les analystes redoutaient un repli plus important à 3,96 millions.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

