USA : repli moins important que prévu des ventes de logements existants le mois dernier

(AOF) - Aux États-Unis, les ventes de logements existants se sont élevées à 4 millions d’unités au mois d’août, soit une légère baisse par rapport aux 4,01 millions enregistrées en juillet. Toutefois, les analystes redoutaient un repli plus important à 3,96 millions.
