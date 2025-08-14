USA-Recul des inscriptions au chômage à 224.000

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 9 août, à 224.000 contre 227.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 228.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 2 août ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 226.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 221.750 contre 221.000 (révisé de 220.750) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,953 million lors de la semaine au 2 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,968 million la semaine précédente (révisé de 1,974 million).

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)