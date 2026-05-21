USA-Recul des inscriptions au chômage à 209.000

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 mai à 209.000 contre 212.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 210.000 inscriptions au chômage.
Les inscriptions de la semaine au 9 mai ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 211.000.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 202.500 contre 204.000 (révisé) la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,782 million lors de la semaine au 9 mai (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,776 million (révisé) la semaine précédente.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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