USA : rebond timide des indicateurs avancés en avril

L'indice composite des indicateurs avancés (LEI) du Conference Board pour les États-Unis a légèrement progressé de 0,1% en avril 2026 pour atteindre 97,4, après un recul de 0,6% en mars. Sur l'ensemble du semestre, le LEI a ainsi baissé de 0,7% entre octobre 2025 et avril 2026.

"Le LEI américain a légèrement progressé en avril, principalement grâce à un rebond des cours boursiers et à une hausse des permis de construire", explique Justyna Zabinska-La Monica, la responsable principale des indicateurs du cycle économique au Conference Board.

Celle-ci souligne toutefois que, si l'indice avancé a progressé durant deux des trois derniers mois, ces gains n'ont pas compensé la forte baisse de mars. "Par conséquent, les taux de croissance à six et douze mois de l'indice avancé sont négatifs, signe d'une conjoncture économique fragile", prévient-elle.

Selon l'économiste, des investissements importants dans les infrastructures d'IA, les centres de données et la production d'énergie devraient avoir un impact positif sur la croissance et soutenir les dépenses des entreprises, mais ne compenseront peut-être que partiellement la faiblesse de la consommation.

"La hausse des prix de l'essence et de l'énergie, conjuguée à un faible niveau d'embauche, risque d'éroder le pouvoir d'achat des ménages dans les mois à venir, en particulier pour les ménages à revenus faibles et moyens", prévient-elle en outre.