USA-Rebond inattendu de l'indice d'activité "Empire State" en avril

L'activité manufacturière dans la région de New York a augmenté de façon inattendue en avril, montre mercredi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" est passé à +11,0 après -0,2 en mars.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -0,5.

La composante des nouvelles commandes ressort à +19,3 après +6,4 le mois dernier, et celle de l'emploi à +9,8 après +5,8.

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois s'est établi à +19,6 après +31,0 en mars.

(Rédigé par Etienne Breban)