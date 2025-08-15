 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 917,69
+0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Rebond des prix à l'importation en juillet
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 14:56

Les prix à l'importation aux États-Unis ont rebondi en juillet, montrent les donées publiées vendredi par le département du Travail.

Ils ont augmenté de 0,4% en juillet, après une baisse de 0,1% en juin (révisé de +0,1%).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une stagnation en juillet.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank