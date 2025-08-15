USA-Rebond des prix à l'importation en juillet

Les prix à l'importation aux États-Unis ont rebondi en juillet, montrent les donées publiées vendredi par le département du Travail.

Ils ont augmenté de 0,4% en juillet, après une baisse de 0,1% en juin (révisé de +0,1%).

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une stagnation en juillet.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)