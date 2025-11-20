 Aller au contenu principal
USA Rare Metals progresse grâce à la signature d'un accord avec Solvay pour la fourniture de métaux des terres rares
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent d'environ 3 % à 14,69 $ avant le marché

** L'unité de la société, Lesser Common Metals, signe un partenariat avec Solvay, une société chimique multinationale, pour fournir des métaux de terres rares à Permag, producteur d'aimants et d'assemblages magnétiques

** L'accord garantira l'approvisionnement en matériaux de samarium pour le marché européen et la clientèle mondiale de Permag, ajoute l'entreprise

** Le samarium est un métal utilisé dans les aimants de haute performance pour la fabrication de pointe, la défense et les technologies d'énergie propre ** USAR indique que cela permettra à Permag de répondre à la demande croissante d'aimants au samarium au cours des trois à cinq prochaines années ** Depuis la dernière clôture, USAR est en hausse de 25 % depuis le début de l'année

Environnement

Valeurs associées

SOLVAY
27,6200 EUR Euronext Bruxelles +0,58%
USA RARE EARTH RG-A
14,3000 USD NASDAQ -6,29%
