USA Rare Earth sélectionnée pour bénéficier d'un financement du ministère américain de l'Énergie pouvant atteindre 19,3 millions de dollars

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La société spécialisée dans les aimants à base de terres rares USA Rare Earth USAR.O a annoncé jeudi que le Bureau des mines et des métaux () du ministère américain de l'Énergie (DOE) l'avait sélectionnée pour bénéficier d'un financement pouvant atteindre 19,3 millions de dollars dans le cadre d'un projet pilote de traitement des terres rares visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales en minéraux critiques.

Les éléments de terres rares sont utilisés dans des produits tels que les véhicules électriques, les équipements de défense, l'électronique et d'autres technologies de pointe.

* USA Rare Earth a indiqué que le projet devrait représenter au total environ 50,5 millions de dollars, dont jusqu'à 19,3 millions de dollars provenant du DOE et environ 31,2 millions de dollars de financements extérieurs au DOE.

* La société a ajouté que les détails finaux du projet, notamment sa portée, son budget et son calendrier, seront déterminés lors de discussions avec le DOE.

* Cette attribution intervient alors que les États-Unis s'efforcent de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine une grande partie de l'industrie mondiale de traitement des terres rares.