USA Rare Earth s'envole grâce à un accord avec Enduro pour la fourniture d'aimants en néodyme

(Mises à jour)

12 août - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent de 22,5 % pour atteindre 18,88 $, son niveau le plus élevé depuis mars 2025

** USAR signe un protocole d'accord avec Enduro Pipeline Services pour la livraison de ses aimants en néodyme, qu'elle prévoit de commencer à produire début 2026

** Enduro fournit des outils de nettoyage de pipelines et d'inspection en ligne (ILI); ses racleurs de pipelines avancés, également connus sous le nom de "racleurs intelligents", utilisent des aimants au néodyme de haute puissance pour collecter les débris ferreux, détecter les défauts et suivre leur emplacement dans le pipeline

** L'action a progressé de 65,1 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance