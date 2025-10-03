USA Rare Earth en hausse après des informations sur des pourparlers avec la Maison Blanche

3 octobre - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent de 10 % à 24,98 $ avant bourse après que le directeur général a confirmé aux médias les discussions avec la Maison Blanche

** La directrice générale d'USAR, Barbara Humpton, a déclaré que l'entreprise minière était "en communication étroite" avec la Maison Blanche, a rapporté CNBC jeudi en fin de journée

** Ce rapport fait suite à la confirmation par le gouvernement américain de sa participation dans Lithium Americas plus tôt cette semaine LAC.TO , et à celle d'un partenariat public-privé avec le producteur de terres rares MP Materials MP.N en juillet

** L'USAR n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, USAR a progressé de près de 98 % depuis le début de l'année