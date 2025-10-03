 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 071,56
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA Rare Earth en hausse après des informations sur des pourparlers avec la Maison Blanche
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 11:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent de 10 % à 24,98 $ avant bourse après que le directeur général a confirmé aux médias les discussions avec la Maison Blanche

** La directrice générale d'USAR, Barbara Humpton, a déclaré que l'entreprise minière était "en communication étroite" avec la Maison Blanche, a rapporté CNBC jeudi en fin de journée

** Ce rapport fait suite à la confirmation par le gouvernement américain de sa participation dans Lithium Americas plus tôt cette semaine LAC.TO , et à celle d'un partenariat public-privé avec le producteur de terres rares MP Materials MP.N en juillet

** L'USAR n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Jusqu'à la dernière clôture, USAR a progressé de près de 98 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LITHIUM
9,560 CAD TSX -2,55%
MP MATERIALS RG-A
70,980 USD NYSE +4,96%
USA RARE EARTH RG-A
22,7100 USD NASDAQ +23,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les géants de la tech multiplient les investissements vertigineux dans l'intelligence artificielle (IA), comment est-ce possible et jusqu'à quand ? ( AFP / Hector RETAMAL )
    Des milliards par centaines dans l'IA, comment est-ce possible et jusqu'à quand ?
    information fournie par AFP 03.10.2025 11:47 

    Les géants de la tech multiplient les investissements vertigineux dans l'intelligence artificielle (IA). La semaine dernière, le numéro un des puces du secteur, Nvidia , annonçait encore injecter 100 milliards de dollars pour qu'OpenAI puisse construire ses centres ... Lire la suite

  • Le nouveau grand-duc du Luxembourg, Guillaume, et son épouse Stéphanie, lors de sa prestation de serment, à Luxembourg, le 3 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Guillaume, nouveau grand-duc du Luxembourg, a prêté serment
    information fournie par AFP 03.10.2025 11:45 

    Le Luxembourg célèbre l'avènement d'un nouveau souverain : le grand-duc Guillaume a prêté serment vendredi matin à la tête de cette petite monarchie européenne, juste après l'abdication de son père, Henri. "Je jure d'observer la Constitution et les lois", a déclaré ... Lire la suite

  • Personnel technique sur le site Arkema de Mont. (Crédit: Vincent Colin / Arkema)
    Arkema : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:40 

    Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours actualisé de 72 à 67 euros, après une mise à jour de son modèle de prévisions, avec des BPA réduits de 14% en moyenne sur la période 2025-27. 'Nous comprenons que l'été a été 'tout ... Lire la suite

  • Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    information fournie par BoursoBank 03.10.2025 11:39 

    Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank