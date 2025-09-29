USA Rare Earth : acquisition de LCM et nomination d'une nouvelle directrice générale

29 septembre - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent de 5,6 % à 18,3 $ avant bourse

** La société a accepté d'acquérir le fabricant britannique de métaux à base de terres rares LCM pour 100 millions de dollars en numéraire et 6,74 millions d'actions ordinaires USAR

** La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre

** USAR annonce également la nomination de Barbara Humpton au poste de directrice générale, à compter du 1er octobre, succédant ainsi à Josh Ballard

** A la dernière clôture, les actions USAR ont augmenté de 50,91% depuis le début de l'année