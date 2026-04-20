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USA Rare Earth acquiert Serra Verde pour 2,8 milliards de dollars ; les actions plongent
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O ont baissé de ~8% à 18,43 $ avant le marché ** La société va acquérir le mineur brésilien de terres rares Serra Verde pour 2,8 milliards de dollars en espèces et en actions

** La société américaine paiera 300 millions de dollars en espèces et 126,9 millions d'actions nouvellement émises pour la transaction, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2026

** À la dernière clôture, USAR a augmenté de 67,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

USA RARE EARTH RG-A
22,6173 USD NASDAQ +13,37%
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