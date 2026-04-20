USA Rare Earth acquiert la société brésilienne Serra Verde pour 2,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

USA Rare Earth USAR.O va acquérir la société minière brésilienne de terres rares Serra Verde pour 2,8 milliards de dollars en espèces et en actions, ont déclaré les deux sociétés lundi.

La société américaine paiera 300 millions de dollars en espèces et 126,9 millions d'actions nouvellement émises pour la transaction, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, selon un communiqué.