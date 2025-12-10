USA Rare Earth accélère son projet au Texas ; les actions augmentent

10 décembre - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent de 4,5 % à 18,30 $ avant bourse

** USAR déclare qu'elle va accélérer le calendrier de commercialisation de son gisement de terres rares lourdes Round Top au Texas

** La société prévoit de commencer la production d'ici la fin de 2028, soit deux ans plus tôt que prévu

** La société prévoit de commencer à exploiter son installation de démonstration Hydromet au Colorado au début de 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 52,53 % depuis le début de l'année