USA Rare Earth accélère son projet au Texas ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmentent de 4,5 % à 18,30 $ avant bourse

** USAR déclare qu'elle va accélérer le calendrier de commercialisation de son gisement de terres rares lourdes Round Top au Texas

** La société prévoit de commencer la production d'ici la fin de 2028, soit deux ans plus tôt que prévu

** La société prévoit de commencer à exploiter son installation de démonstration Hydromet au Colorado au début de 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 52,53 % depuis le début de l'année

